Quindici, la croce della missione ed una benedizione speciale per Lucia, da 35 anni al fianco dei più poveri

QUINDICI- Lucia De Simone ha dedicato la sua vita alla missione di essere al servizio del prossimo, soprattutto i più deboli e i poveri in giro per l’Italia e il mondo. Trentacinque anni vissuti con una missione in Costa d’Avorio durata più di dieci anni e altri ventuno in giro per l’Italia nella grande famiglia dei missionari della Comunita’ di Villaregia. Una storia che continua, perche’ e’ stata chiamata ad un’altra missione, quella che affronterà a Portorico. Una missione per cui e’ arrivata ieri sera la consegna della “croce dell’invio”, conosciuta anche come “croce missionaria”, il crocifisso che viene consegnato solennemente per celebrare il rito del “mandato” o dell’invio missionario da parte della sua parrocchia. Quella di Quindici. Con una benedizione “speciale”, oltre alla croce donata da Don Vito Cucca, anche quella della Madonna delle Grazie, che proprio in questi giorni la comunità di Quindici festeggia. Una messa celebrata durante i festeggiamenti. Anche perche’ la scelta di vita di Lucia De Simone e’ collegata anche e soprattutto alle celebrazioni dell’otto settembre per la Madonna rivestita d’oro. Proprio in una delle giornate di festeggiamenti di circa quaranta anni fa, la giovanissima Lucia era rimasta colpita dalle parole di un missionario della Comunità di Villaregia, che aveva parlato di tutti quei bambini che un vestito per il giorno di festa e neanche negli altri riuscivano a permetterselo. Parole che erano rimaste nella mente della giovane quindicese. Ed era stata proprio lei subito dopo a consegnare i soldi della “paghetta” che Don Domenico Amelia, allora parroco di Quindici assegnava ai chierichetti per destinarla ai missionari di Villaregia. Una storia ed un legame così forte nato con la Missione che negli anni ha portato Lucia ad entrarne a far parte tra le prime equipe delle missioni anche all’estero. Una storia che è stata rivissuta ieri dalla comunità quindicese, che ha voluto affidare la croce della missione ad una donna che rende orgogliosi i cittadini per il bene che semina in tutto il mondo. Un appuntamento reso ancora più speciale dalla presenza della Madonna delle Grazie nella sua splendida veste di oro, che sicuramente avrà vegliato sulla missionaria in tutti questi anni. Aerre