James Rodriguez: l’Avellino rilancia l’offerta

La trattativa per James Rodríguez entra nel vivo. Dopo il primo stop degli agenti, il patron D’Agostino ha inviato una nuova proposta da 1,5 milioni di euro base, più bonus, una percentuale sui diritti d’immagine e il rinnovo automatico in caso di promozione.
Si tratta di un’offerta al limite delle possibilità del club, necessaria per chiudere in fretta: l’eco mediatica rischia infatti di attirare l’interesse di società più facoltose pronte a inserirsi nella corsa. La risposta del campione colombiano è attesa a brevissimo.