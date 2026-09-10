Rotondi, violenza sessuale e stalking pluriaggravati: condannato ad otto anni

ROTONDI- Otto anni e quattro mesi di reclusione inflitti dal Tribunale collegiale di Avellino ad un ventiduenne di Rotondi, difeso dagli avvocati Vittorio Fucci e Daniela Martino, imputato di violenza sessuale aggravata, perché commessa nei confronti di minore di 18 anni, e di stalking pluriaggravato, poiché commesso nei confronti di una minorenne e di persona legata all’imputato da relazione sentimentale, per un lungo periodo di tempo, a danno della ex ragazza, 21 anni di Montesarchio, parte civile assistita dall’Avvocato Giovanna Coppola. Al termine della requisitoria la Procura, a seguito delle prove acquisite in dibattimento, aveva richiesto l’assoluzione per i reati più gravi, ossia i diversi episodi di violenza sessuale aggravata e ha chiesto la condanna solo per stalking pluriaggravato. I giudici del Tribunale di Avellino hanno condannato, sia per il reato di violenza sessuale aggravata che per il reato di stalking pluriaggravato, A. P. M. alla pena di 8 anni e 4 mesi con provvisionale e divieto di frequentare luoghi in cui si trovano minorenni.In una nota, i difensori del ventiduenne, gli avvocati Vittorio Fucci e Daniela Martino hanno sottolineato come: “nonostante il reato di violenza sessuale arriva ad una pena massima di 12 anni, più l’aumento di un terzo per la circostanza aggravante del fatto commesso nei confronti di una minore di 18 anni di età, e lo stalking ad un massimo di 6 anni e 6, più l’aumento fino alla metà perché commesso nei confronti di persona minore di 18 anni e l’aumento di un ulteriore terzo della pena poiché commesso nei confronti di persona legata da relazione affettiva all’imputato.Nonostante la parziale soddisfazione della difesa nel vedere il proprio assistito ritenuto responsabile penalmente in forma minima, procederà a ricorrere in appello per sostenere la totale innocenza del 22enne di Rotondi”.