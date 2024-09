Quindici, già partito il “Festone”: domenica la processione della Madonna delle Grazie

QUINDICI- E’ gia’ partito il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più significativi dal punto di vista religioso nel Vallo di Lauro e, di fatto, anche l’evento che segna la conclusione delle feste patronali nella zona. Quello con la processione in onore di Maria Ss Delle Grazie, la Madonna ricoperta di ex voto di oro (una parte di quello custodito) che sarà portata in processione domenica per le strade di Quindici. Gli eventi, sia religiosi che civili, sono già partiti da qualche giorno. Il Comitato Festa ha infatti organizzato appuntamenti che scandiranno sia la vigilia che il clou di quello che nel Vallo viene definito il “Festone” quindicese. Il primo appuntamento con i riti religiosi più importanti e’ quello di domani alle 19.00, quando ci sarà la Solenne “Vestizione Della Madonna”, al termine della Messa presieduta da don Ciro Biondi. E proprio domani sera, come ha già annunciato il sacerdote di Quindici, Don Vito Cucca, ci sarà anche una importante novità per la tradizionale Veglia all’oro della Madonna

Alle 00.30 infatti partira’ “La Notte della Veglia in Chiesa”, un percorso di preghiera (a cura della parrocchia). Intanto questa sera in Piazza Municipio ci sarà alle 22.30 Veronica Simioli con un music live show.

Come vuole la tradizione saranno ben due i complessi bandistici impegnati nella due giorni di eventi. A partire da domani con l’arrivo della Banda Musicale “Citta’ di Ailano ” e quella della “Citta’ di Nardo'”. Domenica l’appuntamento clou. Dopo la Messa presieduta dal vescovo Francesco Marino alle 10:45, ci sarà la solenne processione per le strade del paese. Una delle immagini simbolo (fotografata ogni anno dall’occhio professionale di Francesco Caliendo che è l’autore della foto copertina) e’ il passaggio della Madonna in Via Forno, ma emozionante anche quello in Via Casamanzi e Via Fontana, che portano ancora i segni della frana del maggio 1998. La svestizione della Madonna ci sara’ il 10 settembre, dopo la Messa presieduta da padre Beniamino Depalma, Vescovo Emerito.

La Festa si chiudera’ il Piazza San Sebastiano il 10 settembre, con l’appuntamento previsto alle ore 22.00: di Andrea Sannino.