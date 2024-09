VIDEO/ L’Assessore all’Urbanistica a confronto con Legambiente: “La giusta transizione di Avellino parte dal Parco del Fenestrelle”

“Il Parco del Fenestrelle detterà la direttrice verso la transizione ecologica e il vero cambiamento della città di Avellino”. Ne è sicura Marianna Illiano, assessore all’Urbanistica, intervenuta nel corso della sua prima uscita pubblica da esponente della Giunta Nargi. L’ex assessore e vicesindaco di Bacoli sostituisce proprio la sindaca all’incontro promosso da Legambiente al Circolo della Stampa di Avellino. “La giusta transizione per Avellino” è il titolo del confronto al quale hanno preso parte il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani e i rappresentanti locali dell’associazione ambientalista Antonio Di Gisi e Antonio Dello Iaco.

Dal Parco regionale del Fenestrelle al Piano della mobilità sostenibile, passando per l’aggiornamento del Puc: tanti i temi toccati dalla titolare all’Urbanistica di Palazzo di Città che ha parlato di Avellino come un territorio “ricchissimo di risorse naturali” e di una realtà “semplicemente straordinaria”. In termini di transizione ecologica, per l’assessore il “Parco del Fenestrelle detterà una nuova direttrice verso una sostenibilità maggiore del territorio della città, ma in generale di tutta l’area vasta. Non diventerà l’ennesima scatola vuota del capoluogo – assicura Illiano – in quanto sarà sostenuto in termini di progettualità e gestionali. Dovrà necessariamente, così come è stato già pensato, comunicare con i due parchi posti ai due estremi, mettendolo in rete con tutti i parchi regionali italiani e campani”. L’esponente di Giunta tocca anche il tema della mobilità sostenibile, ricordando il progetto Piedibus, che il Comune ha realizzato in collaborazione con gli Istituti scolastici. Infine sulla ciclabilità: “C’è un lavoro che va migliorato e messo a punto, esistono tutta una serie di attività fatte anche perché i bus siano riconvertiti in elettrici. Andranno messe a sistema e implementate”. E ancora sull’esperienza di Bacoli: “Il nostro obiettivo principale, che è lo stesso che ci siamo posti ad Avellino, è stato quello di restituire il territorio ai cittadini” conclude la cittadina bacolese.