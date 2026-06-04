Quindici, fissato il consiglio comunale di insediamento per Siniscalchi

QUINDICI- Il consiglio comunale di insediamento per l’amministrazione comunale guidata dall’avvocato Alessandro Siniscalchi sarà celebrato il prossimo 13 giugno alle 18:30. Una seduta che si aprirà con l’esame delle condizioni di candidabilita’, eleggibilita’ e compatibilità a cui seguirà il giuramento da parte del neo sindaco di Quindici. Nella stessa seduta consiliare Siniscalchi comunicherà anche la composizione della giunta comunale, dove non ci dovrebbero essere dubbi sulla nomina a vicesindaco di Giammichele Palmese e di assessore di Michele Santaniello. Nomina dei capigruppo e della Commissione Elettorale e nella stessa seduta ci sarà anche l’elezione del presidente del consiglio comunale, per cui rispettando un criterio di preferenze ottenute, dovrebbe essere indicato dalla maggioranza il nome di Antonio Vivenzio.