Procura, arrivano i “rinforzi” per Raffaele: tre nuovi sostituti hanno scelto Avellino

AVELLINO- Tre nuovi sostituti in forza alla Procura della Repubblica di Avellino. A breve saranno immessi nelle funzioni e rafforzeranno la squadra guidata dal Procuratore facente funzioni Francesco Raffaele altri tre giovani magistrati, che passano dunque a cinque in un anno, che saranno sostituto procuratore della Repubblica di Avellino. Il Csm ha approvato una delibera della Terza Commissione che dispone “il conferimento delle funzioni giurisdizionali ai magistrati ordinari in tirocinio nominati con D.M. 4 aprile 2025 di cui all’allegato elenco e la destinazione dei medesimi, d’ufficio, alle sedi a fianco di ciascuno di essi indicate, invitando i Dirigenti degli uffici giudiziari a predisporre le misure necessarie a consentire l’immissione in possesso dei suddetti magistrati ordinari nominati con D.M. 4.4.2025 nei termini indicati dal successivo decreto ministeriale”. I magistrati ordinari che hanno completato il tirocinio sono 345 e i tre che hanno scelto come sede ordinaria la Procura di Avellino sono Italo De Felice, classe 91,. sede del tirocinio a Salerno, Guacci Ginevra, classe 94, sede del Tirocinio Roma, Masci Luca, classe 87, sede del Tirocinio Salerno. Andranno a completare la pianta organica dei sostituti alla Procura di Avellino. Si aggiungono ai due magistrati immessi nelle funzioni da pochi mesi, i sostituti Marco Auciello e Giovanni Sodano, che gia’ nei primi mesi di attività si sono interessati di indagini anche di un certo rilievo e prevalentemente per reati contro il patrimonio e le persone. Aerre