“Dove ci porta il Cammino”: all’Abbazia del Loreto il Terzo Forum dei Cammini religiosi

MERCOGLIANO- Dal 5 al 7 giugno 2026, la magnifica e suggestiva cornice del Palazzo Abbaziale del Loreto a Mercogliano aprirà le sue porte per ospitare la terza edizione del Forum Nazionale dei Cammini Storico-Religiosi. L’evento, organizzato e autofinanziato dall’Associazione Cammino di Guglielmo APS, rappresenta un momento di fondamentale importanza, informazione e confronto per il futuro del turismo lento nel Mezzogiorno.

La giornata centrale dei lavori, intitolata “Dove ci porta il Cammino”, si terrà sabato 6 giugno a partire dalle ore 9:30. Il convegno sarà articolato in panel tematici e vedrà i saluti istituzionali di Riccardo Luca Guariglia, Abate Ordinario dell’Abbazia Territoriale di Montevergine e Presidente dell’APS, e di Vittorio D’Alessio, Sindaco di Mercogliano.

Durante la mattinata, moderata dal giornalista Annibale Discepolo, dal vicepresidente Aps Angelo Verderosa e dal segretario Aps Mario Marciano, interverranno figure istituzionali e autorevoli esperti del settore, tra cui -Angelo Fabio Attolico (Consulente Epa Cr del Consiglio d’Europa), -Andrea Lombardi (Presidente di FederCammini),-Rosanna Romano (Assessorato al Turismo della Regione Campania),-Luciana Doronzo (Console regionale per la Puglia del Touring Club Italiano), -Maria Bamundo (Centro Servizi Basilicata e presidente Asmdr di Calciano, Matera). Il noto fotografo e scrittore Natalino Russo relazionerà sulla sua recente pubblicazione “L’Italia in cammino” edita dal Touring Club Italiano. Carmine De Angelis (Consigliere giuridico alla Vicepresidenza del Consiglio dei Ministri), presenterà la bozza del progetto a valere sui Fondi Coesione Italia 21-27 e Ministero degli Esteri da allocare sulla. Luca Lazazzera presenterà la prima tesi di laurea, dedicata ai cammini della Campania, con un focus specifico sul Cammino di Guglielmo assunto come modello. All’incontro prenderanno parte i 30 Sindaci dei Comuni e i Presidenti degli Enti Parco attraversati e le autorità religiose delle sei Diocesi coinvolte dall’itinerario. Il 3° Forum sarà l’occasione ideale per dibattere sulle potenzialità della nuova legge nazionale sui cammini in Italia e in Campania, e presenterà al pubblico anche la nuova Guida cartacea del Cammino, un volume di 180 pagine illustrate contenente la descrizione delle 15 tappe, cartine dettagliate, riferimenti GPS e tutte le indicazioni utili ai camminatori; –

Nel pomeriggio, dalle 16:00 alle 18:00, l’evento proseguirà con la prima Assemblea annuale dei soci dell’APS, un momento fondamentale di rendicontazione del lavoro svolto e di programmazione per gli obiettivi del biennio 2026-2027.

IL CAMMINO DI GUGLIELMO: IL PERCORSO DELL’ANIMA

In concomitanza con questo straordinario appuntamento nazionale, l’Associazione rinnova il suo invito a un ampio pubblico di camminatori, pellegrini e sportivi a scegliere questo cammino. Rispondete alla chiamata: vi invogliamo ad intraprendere il cammino sia per ritrovare profonde motivazioni spirituali e ascoltare il silenzio, sia per conoscere a fondo l’incontaminata bellezza e la millenaria storia dei luoghi attraversati, calpestando antichi basolati tra abbazie, fiumi, boschi lussureggianti e crateri vulcanici.

Scegliere questo tracciato significa abbracciare un “viaggio dell’anima” che si distingue in modo assoluto. Ricordiamo che è l’unico Cammino del Sud Italia:

-a seguire fedelmente le tracce del giovane pellegrino Guglielmo da Vercelli, fondatore delle Abbazie di Montevergine e del Goleto, eremita tra Irpinia, Basilicata e Puglia;

-ad attraversare 3 distinte regioni e 30 piccoli paesi sconosciuti al turismo di massa;-ad essere stato iscritto negli Atlanti dei Cammini regionali della Campania e della Puglia (e la Basilicata, a breve).-ad essersi dotato di una ferrea organizzazione, ad avere registrato il marchio ed essersi iscritto al Runts;-ad aver sviluppato una adeguata capacità di comunicazione e di promozione a livello nazionale.Vi aspettiamo al Forum e, soprattutto, vi aspettiamo lungo i sentieri. Preparatevi ad allacciare gli scarponi e a vivere un’esperienza che trasformerà la vostra quotidianità.