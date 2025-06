Quindici, c’e’ il primo gruppo civico in campo per le amministrative

QUINDICI- Al voto per le amministrative manca sulla carta almeno un anno, perché come ha anche annunciato il prefetto Rossana Riflesso, il lavoro della Commissione Straordinaria sarà quello di portare alle urne al prossimo turno la comunita’ del Vallo di Lauro. In vista della scadenza, non molto prossima, c’è già un gruppo in campo per le comunali. E’ quello annunciato da Carmine Scibelli, luogotenente dell’Aeronautica, che e’ già al lavoro per promuovere una compagine da mettere in campo alle amministrative. Ad annunciarlo e’ lo stesso Scibelli, che in passato ha anche ricoperto incarichi amministrativi nella vicina Lauro. “Saremo promotori di una lista civica alle prossime elezioni del Comune di Quindici- spiega Scibelli- Potrebbe apparire una iniziativa prematura considerato l’attuale situazione ma la nostra visione del futuro impone una seria e lunga riflessione. E’ tempo di liberare le energie sane di questo paese e lo faremo insieme”. Un primo segnale di vitalità nel comune sciolto nel 2024 per infiltrazione, dove da tempo segnali da parte dei partiti, in particolare dopo lo scioglimento, sono assolutamente mancati