Settantottenne rinvenuto senza vita in casa, sul posto Carabinieri e medico legale

Settantottenne di Santo Stefano del Sole rinvenuto privo di vita all’interno della sua abitazione. La tragica scoperta nella tarda mattinata, quando una persona che si era recata a casa sua per fargli visita ha scoperto il cadavere dell’uomo. Immediatamente avvisato il 112. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Solofra, che hanno avviato gli accertamenti per verificare eventuali segni di violenza o di effrazione. Il medico legale intervenuto avrebbe stabilito che si tratta di un decesso per cause naturali. Non e’ escluso che sulla base dell’esame esterno la salma del settantottenne possa essere già messa a disposizione della famiglia.