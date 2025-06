La Pro Lauro festeggia quaranta anni di impegno e di “amore” del suo paese

LAURO- Quaranta candeline. Un compleanno speciale quello della Pro Lauro, che ieri sera ha festeggiato il nuovo traguardo raggiunto con una serata all’interno dei giardini di Palazzo Pignatelli, una delle bellezze della cittadina del Vallo di Lauro che in questi quattro decenni l’associazione nata nel 1985 ha fatto conoscere, come per il Castello Lancellotti e la storia del paese che ha vissuto pienamente i più grandi eventi storici. Tutto questo, avendo nel cuore e nella memoria la lezione e l’impegno di figure straordinarie come quella di Pasquale Moschiano e Chiara Siniscalchi. Quaranta anni dopo si ritrovano insieme vecchi e nuovi soci, i giovani che ora guidano l’associazione ed alcuni dei fondatori della Pro Lauro per una foto ricordo intorno alla torta e anche per rivivere, grazie a degli allestimenti di un vero e proprio “museo” all’aperto, la storia della realtà culturale. A partire dal manifesto con cui il 1 dicembre 1985, l’allora presidente Sabato Moschiano annunciava l’apertura delle iscrizioni. “L’associazione Pro – Lauro- si legge- nell’ambito delle attivita dei fini propostisi e conformemente alle previsioni statutarie, comunica che, dal giorno di lunedi 2 dicembre 1985 e fino al giorno di domenica 15 dicembre 1985, sono aperte le iscrizioni all’Associazione. L’associazione persegue le finalita di un sviluppo turistico, culturale di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico naturale etc… della zona, secondo quanto previsto come meglio descritto nello statuto. Per ottenere l’iscrizione alla “”Pro Lauro, basta presentare domanda di iscrizione ed effettuare contestuale pagamento della quota d’iscrizione determinata per l’anno 1985/86 in L. 10,000.Ciascun socio potra essere chiamato a corrispondere anche unminimo contributo mensila par sostenere le spese di funzionamento dell’ Associazione”. Il presidente della Pro Lauro, Antonio Ferraro ha ringraziato anche il Comune di Lauro e l’Acm per il sostegno alle iniziative dell’associazione. Un impegno che e’ stato testimoniato anche dal messaggio dell’assessore Ilaria Aschettino, presente insieme al presidente del consiglio comunale Antonio Casoria e alla consigliera Paola Scafuro, che ha evidenziato come “sia un traguardo importante quello del compleanno della Pro Lauro, diventata punto di riferimento negli anni per il paese” e soprattutto nelle parole del presidente del consiglio comunale Antonio Casoria, che di quella esperienza è stato uno dei fondatori. Lo ha ricordato con emozione: “la nostra idea era ricostruire socialmente un paese distrutto dal terremoto, con tante idee nuove e soprattutto amando la nostra terra. Quello che vedo a distanza di quaranta anni state facendo bene anche voi. La lezione della Pro Lauro e’ questa: amate il vostro paese sempre.