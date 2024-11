“Questo non è amore”, l’iniziativa con le scuole al teatro “Carlo Gesualdo”

In occasione della ricorrenza della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nell’ambito delle iniziative adottate da questa Questura nella campagna informativa “Questo non è amore”, nella mattinata odierna, presso il Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino, si è tenuta una manifestazione sul tema della violenza di genere, organizzata in collaborazione con la Prefettura di Avellino, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino e i Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Durante l’evento, al quale hanno preso parte circa 1.200 studenti di vari Istituti scolastici di questa provincia, sono stati proiettati alcuni video istituzionali della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, nonché delle brevi immagini relative a casi di violenza contro le donne in questa Provincia. In particolare, la Polizia di Stato ha portato all’attenzione dei presenti l’efferato omicidio di Elisa Affinita e l’arresto dell’autore Michele Rivetti, condannato a 30 anni di reclusione, nonché la testimonianza scritta di una donna polacca, aggredita violentemente in strada ad Avellino dal suo ex marito, condannato a 13 anni di reclusione, che l’ex calciatore ed attuale allenatore dell’Avellino calcio, Raffaele Biancolino, ha brevemente ricordato sul palco, essendo all’epoca dei fatti intervenuto a difesa della donna. Nel corso della manifestazione sono stati invitati a salire sul palco, per un breve intervento, il Prefetto di Avellino dr.ssa Rossana Riflesso, il Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino dr. Domenico Airoma, il Questore della Provincia di Avellino dr. Pasquale Picone, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Avellino Colonnello Domenico Albanese e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Colonnello Leonardo Erre. Sono intervenuti, altresì, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico per la Campania, dr. Ettore Acerra, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale dr.ssa Fiorella Pagliuca, il Sindaco di Avellino Laura Nargi e i Sostituti Procuratori della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino dr.ssa Teresa Venezia e dr.ssa Paola Galdo. La conclusione dell’iniziativa è stata affidata ai musicisti del Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino che hanno eseguito il suggestivo brano musicale della compianta artista Mia Martini “Gli uomini non cambiano”.

La giornata odierna si concluderà con l’illuminazione simbolica di arancione dell’edificio di questa Questura, colore scelto come simbolo della speranza per un futuro senza violenze basate sul genere, nell’ambito dell’iniziativa denominata “Orange the word”, promossa da “UN Women”, Ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere, che si inquadra nel protocollo d’intesa sottoscritto tra l’associazione “Soroptimist International Italia, impegnata nella promozione dei diritti umani, e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.