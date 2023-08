Frigento inaugura il nuovo municipio e la mostra permanente dedicata a Genua

Un’inaugurazione attesa da molti anni, ma finalmente l’obiettivo è stato raggiunto: il nuovo Municipio di Frigento è stato completato ed è tutto pronto per il trasferimento degli uffici.

Taglio del nastro mercoledì 9 agosto alle ore 11. Per l’occasione sarà inaugurata anche la prestigiosa collezione di opere dello scultore frigentino Carmine Genua. Una mostra permanente dell’artista (1851-1924) le cui sculture sono presenti persino a Palazzo Madama e alla Farnesina, al quale il suo paese natale ha voluto dare il giusto tributo.

Il nuovo municipio sorge in piazza Umberto, ricostruito dalle antiche spoglie dell’antico palazzo municipale. Una struttura moderna ed ultraefficiente, realizzata nel rispetto di tutte le normative sismiche, adeguata dal punto di vista energetico, cablata con fibra a banda larga ultraveloce, dotata di arredi nuovi ed eleganti. Un’opera realizzata per step attraverso diversi finanziamenti fino all’ultimo del Cipe nel 2016 per un costo totale di circa 2 milioni e 300mila euro.

Per quanto riguarda la struttura che attualmente ospita gli uffici comunali, l’Amministrazione guidata da Carmine Ciullo, intende realizzare una casa per anziani, già finanziata e realizzata la progettazione. Al piano sottostante saranno mantenuti ma ristrutturati gli ambienti già a disposizione dello studio medico associato, mentre un’altra ala sarà destinata quale sede per le associazioni. Il progetto è esecutivo dunque appena ci sarà il bando giusto, si lavorerà per intercettare il finanziamento.

Chiaramente soddisfatto il primo cittadino che invita la cittadinanza a partecipare alla cerimonia di inaugurazione per visitare il nuovo municipio e per ammirare le opere di Carmine Genua: «Teniamo molto a questa figura ed abbiamo voluto creare una piccola “gipsoteca” con i busti in gesso di questo nostro importante concittadino nato nel 1851. – afferma Carmine Ciullo – Siamo riusciti ad acquisire dalla famiglia un corpus di gessi per poter dedicare 2 sale a Carmine Genua. Le sculture da lui realizzate sono presenti nei più importanti palazzi istituzionali e per Frigento questo è un grande orgoglio».