Querela a Report, De Luca “corregge” Fico: non può ritirarla, la porterò avanti da solo

CAMPANIA- Mentre il governatore della Campania Roberto Fico ha annunciato nel suo primo intervento in aula di ritirare la querela a Report, nel consueto appuntamento del venerdì, il suo predecessore Vincenzo De Luca non solo corregge Fico, chiarendo che non sarà ritirato nulla perché non è stata ancora depositata la querela, che in caso la Regione non dovesse più procedere la presentera’ personalmente. “È stato annunciato che non si andrà avanti, che sarà revocata la denuncia contro Report per il servizio televisivo diffamatorio. Premesso, ovviamente, che non si può ritirare nulla poiché la querela non è stata ancora depositata, ma voglio chiarire subito, a scanso di equivoci, che per quanto mi riguarda l’azione legale proseguirà. Se necessario, la porterò avanti a titolo personale, ma andrà avanti assolutamente”. Questo si legge sulla pagina dell’ex governatore De Luca, come sintesi di quanto ha voluto riportare nel suo appuntamento del venerdì. E ha anche aggiunto che : “Lo farò per due ragioni. La prima è difendere un principio elementare di correttezza. La seconda, per me altrettanto importante, è tutelare la dignità, il lavoro e i sacrifici di centinaia di dipendenti, medici, funzionari e infermieri. Persone che per mesi hanno lavorato per portare la Campania all’avanguardia sui tempi delle liste di attesa e nell’erogazione delle prestazioni urgenti. I nostri dipendenti e i nostri medici vanno tutelati, e sento come mio dovere quello di difenderli fino in fondo”.