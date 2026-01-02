Avellino ricorda Antonio Di Nunno: messa in suffragio a undici anni dalla scomparsa

Avellino si stringe nel ricordo di Antonio Di Nunno a undici anni dalla sua scomparsa. Domani 3 gennaio, alle ore 18:00, nella Chiesa di Costantinopoli in Corso Umberto, sarà celebrata una Santa Messa in suffragio, alla presenza dei familiari, degli amici e di quanti gli hanno voluto bene.

L’iniziativa rappresenta un momento di raccoglimento e memoria per una figura che ha lasciato un segno profondo nella vita politica, istituzionale e culturale della città. Di Nunno si è spento il 3 gennaio 2015, all’età di 68 anni, ma il suo percorso umano e professionale resta vivo nel ricordo della comunità avellinese.

Giornalista di formazione, Antonio Di Nunno mosse i primi passi nel mondo dell’informazione con La Voce, i Quaderni Irpini e Radio Irpinia, fino all’approdo alla redazione Rai di Napoli. Nel 1995 la scelta di impegnarsi direttamente in politica, candidandosi alla guida della città. Eletto sindaco di Avellino, Di Nunno ha amministrato il capoluogo irpino fino all’autunno del 2003.