Quattrograna Est, via libera ai lavori di riqualificazione per 176 alloggi

AVELLINO- Il Comune di Avellino ha affidato i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico di 176 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel quartiere di Quattrograna Est. In una nota, l’amministrazione comunale evidenzia come “si sblocca finalmente un finanziamento di vitale importanza per completare la rigenerazione urbana di questo brano della nostra città.L’intervento costerà 3,4 milioni di euro che serviranno a dare maggior decoro a tutta l’area orientale del popoloso quartiere e ad attuare una sua completa riqualificazione”