Avellino, Vella incanta con le sue “Ragnatele Cromatiche”

Avellino – Si è inaugurata ieri con grande successo la mostra personale di Generoso Vella, intitolata “Ragnatele Cromatiche” , presso l’Università Tempo Libero di Avellino.

Durante la serata, Raffaella De Stefano ha offerto una nota critica che ha saputo esaltare l’unicità dell’opera di Vella mentre i momenti musicali suggestivi, affidati ad Alfredo Vella e Giuseppe Mallardo, hanno ulteriormente arricchito l’atmosfera, regalando un’esperienza multisensoriale e coinvolgente.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente Rita Imbimbo e dalla vicepresidente Graziella Di Grezia che hanno accolto con entusiasmo le opere di Vella e confermato il valore della collaborazione tra artisti, associazioni culturali e territorio.

I quadri di Vella si caratterizzano per trame intricate di linee e colori, che rimandano simbolicamente alla fragilità e alla resistenza delle ragnatele. Questi intrecci rappresentano connessioni tra ragione ed emozione, tra l’artista e il mondo esterno, celebrando l’equilibrio tra caos e ordine. Ogni pennellata racconta un dialogo tra passato, presente e futuro, creando un universo ricco di vitalità e suggestioni.

La mostra è visitabile anche oggi e domenica, in via Olindo Preziosi 8, con orari 10:30-12:30 e 17:30-19:30 con ingresso libero.