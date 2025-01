Influenza, picco anche in Irpinia dei contagi Sellitto: molti casi di polmoniti

AVELLINO- Anche in Irpinia l’influenza stagionale ha raggiunto il picco di contagi. Un numero preciso di quante persone siano a letto per i sintomi influenzali non c’e’ ancora. Ma i casi sono tanti. Per cui si attende ora la discesa delle infezioni. Quest’anno, come era previsto, la forma influenzale e’ stata particolarmente aggressiva. La conferma che si sia raggiunto il picco influenzale arriva anche dal presidente dell’Ordine dei Medici Francesco Sellitto, medico di base da 38 anni: Siamo al picco, ci sono numerosi casi. Un’influenza molto seria, perché sta dando molti problemi. Mai come quest’ anni si stanno verificando parecchie polmoniti, in 38 anni per la verita’ non mi erano mai capitati tanti casi come negli ultimi due anni. Tosse, cefalea e disturbi legati al virus sono molto forti. Non è la solita influenza, molto più seria. Ma questo era stato già previsto”. E’ il vaccino? “Abbiamo fatto un’ ottima vaccinazione, i colleghi hanno fatto un ottima campagna superando abbondantemente il 60%. I vaccinati stanno resistendo bene”.