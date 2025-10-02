Quarantunenne morta dopo il parto: la Procura apre un’inchiesta

AVELLINO- Sara’ un’inchiesta a fare luce sulle cause del decesso della quarantunenne Concita Perna, la quarantunenne di Lioni che e’ deceduta nella notte dopo aver dato alla luce il suo bambino. Una tragedia sulla quale ci sara’ un accertamento giudiziario. Nella tarda mattinata i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno sequestrato la cartella clinica della paziente presso la Clinica Malzoni su delega della Procura di Avellino. Un accertamento medico legale per chiarire eventuali negligenze. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la fissazione dell’esame medico legale. Intanto dalla Direzione Sanitaria del Malzoni Research Hospital e’ giunta una nota di precisazione sulla vicenda: “Il Malzoni Research Hospital – si legge nella nota- in ordine ai fatti accaduti nella notte appena trascorsa ed al decesso della partoriente esprime il proprio cordoglio ed il più profondo dispiacere per quanto imprevedibilmente accaduto.All’uopo ritiene doveroso precisare che la paziente è giunta alla nostra osservazione già in condizioni critiche per una grave dispnea a riposo. Dopo aver praticato celermente esami ematochimici, strumentali ed il monitoraggio fetale così come previsto dai protocolli interni, a causa del peggioramento della dispnea, è stata sottoposta al taglio cesareo d’urgenza con l’estrazione di un feto vivo e vitale.

Le condizioni già critiche della paziente non ne hanno permesso purtroppo la sopravvivenza nonostante la tempestività e la diligenza con cui hanno agito i sanitari nel tentativo di salvare madre e neonato”.