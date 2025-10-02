Ad Atripalda incontro sull’affidamento familiare con Luca Trapanese

“Un legame in più su cui contare” è il titolo dell’incontro in programma Mercoledì 8 Ottobre, alle 18, nella Biblioteca Comunale “L. Cassese” di Atripalda.

L’incontro rientra nel progetto “Percorsi sperimentali finalizzati alla promozione di affidamenti ed adozioni difficili”, portato avanti dal Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 in sinergia con il Centro Studi Affido, che nasce con l’intento di rispondere concretamente al bisogno di accoglienza di minori in condizioni di particolare fragilità o complessità, che necessitano di essere inseriti in un contesto familiare stabile e sereno.

Il confronto sarà aperto dai saluti del Sindaco Paolo Spagnuolo. Interverranno anche Carmine De Blasio, Direttore Generale del Consorzio Servizi Sociali A5 di Atripalda e Marco Giordano, Direttore Scientifico del Centro Studi Affido e genitore affidatario.

Al centro della serata, la straordinaria testimonianza di Luca Trapanese, Assessore alle Politiche Sociali di Napoli, la cui storia di padre adottivo della piccola Alba ha commosso l’Italia, ispirando il libro e il film “Nata per te”.

Prevista la partecipazione del mondo associativo locale, composto da diverse realtà molto sensibili al tema dell’affidamento familiare.

L’appuntamento rappresenta un’occasione preziosa per dialogare, informarsi e creare una rete di solidarietà, rivolta a tutta la cittadinanza e alle associazioni del territorio sensibili al tema. L’obiettivo è chiaro: sostenere chi è disponibile ad aprire il proprio cuore e la propria casa, offrendo a un bambino “un legame in più su cui contare”.