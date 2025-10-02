La bandiera della Palestina sulla facciata di Palazzo Caracciolo

Il presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, ha fatto collocare sulla facciata di Palazzo Caracciolo, sede dell’Ente a Piazza Libertà, uno striscione raffigurante la bandiera della Palestina. Il vessillo, donato dallo stesso presidente, campeggia sul palazzo simbolo dell’istituzione provinciale.

Con questo gesto, la fascia azzurra ha voluto manifestare solidarietà al popolo palestinese, in un momento di grande tensione internazionale.

Di seguito le dichiarazioni proprio di Buonopane: “L’esposizione sul balcone di Palazzo Caracciolo della bandiera Palestinese, è non solo un atto dal valore simbolico, ma anche uno stimolo al raggiungimento concreto di un accordo di Pace duraturo. Questa iniziativa ha il fine di sottolineare l’adesione di questo Ente al valore imprescindibile della pace universale e, altresì, porre l’attenzione sul tema del conflitto israelopalestinese, contribuendo a creare le condizioni per porre fine alle sofferenze della popolazione civile. La Provincia di Avellino, stigmatizza la spirale di violenza in atto, condannando fermamente i responsabili, a qualsivoglia titolo, di azioni efferate e criminali.”