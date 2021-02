Attualità Qualità dell’acqua distribuita: prestigioso riconoscimento per Alto Calore 18 Febbraio 2021

Arriva un nuovo riconoscimento per la qualità dell’acqua distribuita da Alto Calore Servizi Spa.

I laboratori aziendali – difatti – hanno brillantemente superato l’audit di Accredia, ottenendo l’accreditamento come laboratorio di prova secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018 per le acque destinate al consumo umano e per le acque reflue.

Il prestigioso riconoscimento certifica che il laboratorio societario opera nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali e che dispone delle strutture, delle professionalità e delle competenze per eseguire in modo rigoroso le analisi effettuate sui campioni di acqua prelevati in rete e fonti del territorio servito.

ACCREDIA è l’Ente unico nazionale di accreditamento designato e riconosciuto dal Governo italiano per attestare che gli organismi di certificazione e i laboratori di prova abbiano le competenze per valutare la conformità dei prodotti, delle procedure e dei sistemi agli standard di riferimento. Esso opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e svolge un servizio di pubblica autorità.

“L’accreditamento del nostro laboratorio rappresenta una garanzia per la sicurezza igienico-sanitaria dell’acqua potabile distribuita agli Utenti” – ha dichiarato l’Amministratore Unico di Alto Calore Servizi Spa, dottor Michelangelo Ciarcia – “ed è inoltre la conferma dell’impegno e della passione con cui la nostra Azienda gestisce il servizio idrico, avendo sempre come obiettivo la qualità e la sicurezza dell’acqua che arriva nei rubinetti dei cittadini. Un ulteriore ed importante obiettivo raggiunto – dunque – a conferma dei nostri elevati standard qualitativi nei processi analitici e di una riconosciuta capacità di innovazione. Un traguardo che conferma l’impegno a mantenerci a questi livelli e – perché no – a migliorarci ancora attraverso una serie di verifiche di concerto con Accredia”.

“Un forte apprezzamento alla Dirigenza e – in particolare – ai collaboratori dei laboratori aziendali – continua il Presidente Michelangelo Ciarcia – che grazie alla loro abnegazione ed al loro lavoro hanno consentito il raggiungimento di questo importante obiettivo. Alto Calore Servizi Spa effettua giornalmente controlli sulla qualità delle acque relativamente a tutte le fasi del servizio idrico integrato: acquedotto, depurazione e fognatura. Con il raggiungimento di questo importante traguardo la Società – presente sui territori provinciali di Avellino e Benevento – si conferma punto di riferimento per la gestione del Servizio Idrico Integrato, vantando l’accreditamento del proprio laboratorio relativamente alla matrice Acque destinate al consumo umano e alla matrice Acque reflue.”