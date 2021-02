Provincia Grottaminarda, due casi di Covid nelle scuole: scatta chiusura per sanificazione 18 Febbraio 2021

Sono in corso in questi giorni le operazioni di disinfezione e sanificazione degli edifici scolastici. Due casi di positività, (verificati con tampone molecolare) uno all’Istituto Comprensivo Statale “San Tommaso D’Aquino” e l’altro all’Istituto d’Istruzione Superiore “Grottaminarda”, hanno portato il Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria, a disporre con apposita Ordinanza del 16 febbraio, la sospensione dello svolgimento in presenza delle attività didattiche e amministrativo-gestionali nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale fino a sabato 20 febbraio proprio per attuare una disinfezione dei locali e quindi prevenire tempestivamente l’eventuale diffondersi del contagio.

A tal proposito l’Amministrazione comunale raccomanda agli alunni che stanno osservando il periodo di quarantena di rispettare al massimo le disposizioni date dalla scuola in materia di isolamento domiciliare in attesa di ulteriori disposizioni

«Abbiamo imparato in questo anno di convivenza con questo maledetto virus che la tempestività è fondamentale per limitarne il diffondersi – afferma l’Assessore alla Pubblica Istruzione Marilisa Grillo – dunque abbiamo ritenuto opportuno chiudere e sanificare subito tutti i plessi: Grottaminarda centro, Piani, via Bosco, Carpignano. Per l’Istituto Superiore è la stessa scuola a provvedere.

Contestualmente i dirigenti hanno predisposto la ripresa della oramai collaudata didattica a distanza che, grazie alla bravura degli insegnanti, la grande collaborazione di alunni e famiglie, garantisce, nonostante tutto, un ottimo livello di istruzione. Mi rendo conto che questo è e resta un tema divisivo ma invito quella fetta di popolazione contraria alla DAD a non fomentare divisioni sociali perché non siamo ancora fuori dalla pandemia e soprattutto per rispetto nei confronti delle centinaia di morti ed ammalati giornalieri.

Abbiamo la necessità di guadagnare tempo per dar modo al Piano Vaccinale che a giorni partirà anche a Grottaminarda per gli ultra80enni, di fare il suo corso e garantire, si spera velocemente, l’immunità a tutta la popolazione ed in via prioritaria ai nostri cari anziani.

Un grande ringraziamento ai Volontari della Pubblica Assistenza Grottaminarda e alla Polizia Municipale per il difficile lavoro di sensibilizzazione per evitare assembramenti e soste pericolose in entrata ed uscita dalle scuole e al corpo docente tutto, sovraesposto in prima linea, che sta cercando di seguire i bambini in ogni modo possibile».