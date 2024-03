Quali sono i benefici di optare per un prestito personale?

A volte il futuro passa attraverso il cambiamento. Nel corso della vita non è raro ritrovarsi di fronte a dei periodi di grandi mutamenti, per i quali potrebbe essere necessario avere un po’ di liquidità economica in più. Per questo motivo Santander Consumer Bank propone dei vantaggiosi prestiti personali, che possono essere richiesti direttamente online. Poter calcolare un prestito online è un’opzione molto interessante, perché consente di valutare tutti i pregi di questa scelta, analizzando nel dettaglio se effettivamente è la migliore per le proprie necessità.

Se volete saperne di più sui prestiti personali non vi resta che proseguire nella lettura.

Un prestito per qualsiasi finalità

Sono molte le finalità per cui si può richiedere un prestito personale, un fattore che ha reso questa opzione tra le più apprezzate dai consumatori proprio per la sua versatilità. Si può chiedere un prestito di questo tipo per affrontare l’acquisto di una nuova macchina, per rinnovare gli elettrodomestici, per le spese universitarie dei propri figli e molto altro.

Si tratta a tutti gli effetti di una soluzione che va incontro a coloro che stanno attraversando una fase di cambiamento. Il futuro inizia proprio dalla programmazione, ed è un dettaglio che vi consigliamo di tenere in forte considerazione se state per entrare nel mondo dei prestiti personali.

Prestiti alla portata di tutti

I prestiti personali sono alla portata di un’ampia fascia di pubblico, grazie ai loro requisiti che li rendono accessibili senza grandi difficoltà. Per poter fare richiesta è necessario avere almeno 18 anni, quindi aver raggiunto la maggiore età, e poter dimostrare di avere un reddito, fondamentale per garantire alla banca che il denaro potrà essere restituito.

Oggi grazie alla possibilità di chiedere un prestito direttamente online non è necessario andare in sede, ma si può fare tutto restando tra le mura domestiche. Non sono necessari documenti cartacei da stampare o consegnare, ma basta caricare tutta la documentazione richiesta tramite il proprio smartphone.

Tra i documenti da tenere a portata di mano ci sono ovviamente un documento d’identità e il codice fiscale.

Programmare tutto online

I prestiti personali sono un’ottima occasione per ottenere qualche fondo in più attraverso un accordo chiaro in ogni singolo dettaglio. Il sistema è trasparente fin dalle prime fasi. Attraverso la piattaforma messa a disposizione da Santander Consumer Bank si può simulare il prestito, inserendo dati come la finalità e la somma necessaria. Il simulatore presenta sia un piano per la restituzione molto preciso e affidabile, sia l’ammontare delle singole rate.

Grazie a questo simulatore il cliente può effettivamente controllare da sé ogni aspetto del prestito.

Perché consigliamo il prestito online

Il prestito personale online presenta numerosi vantaggi da non sottovalutare. Si può avviare la pratica ovunque si voglia, senza limiti riguardo all’orario. Tutto si svolge in maniera chiara e semplice. Ogni passaggio è facile da seguire, e attraverso i vari moduli si possono inserire tutti i dati necessari.

Alla fine l’esito della richiesta arriva direttamente sul proprio indirizzo e-mail, una comodità da non sottovalutare anche per poter discutere e programmare con la famiglia i prossimi cambiamenti permessi proprio dall’arrivo di un prestito personale.