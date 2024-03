Formab: parte il nuovo corso gratuito per Tecnico della progettazione turistica locale!

Formab, ente di formazione, comunica il prossimo avvio del nuovo corso gratuito per Tecnico della progettazione turistica locale.

Il corso, in continuità con l’attività di formazione già avviata con successo, attraverso programmi accuratamente progettati e costantemente aggiornati, si impegna a fornire agli studenti l’accesso a contenuti formativi all’avanguardia.

I candidati possono iscriversi attraverso il seguente link

Lo scopo ultimo è formare professionisti capaci di guidare e supportare lo sviluppo del turismo locale. I partecipanti avranno l’opportunità di acquisire le conoscenze pratiche e teoriche necessarie per contribuire attivamente alla crescita e alla sostenibilità del settore turistico.

Tra queste: la progettazione di itinerari turistici integrati, la valorizzazione delle risorse culturali, enogastronomiche e naturali, la promozione turistica, la gestione delle partnership con agenzie e fornitori di servizi turistici e l’operatività sia nel settore pubblico che privato.

Il corso per Tecnico della progettazione turistica locale sarà completamente gratuito, con un rimborso spese di 300€ per ogni partecipante.

Inoltre, sarà tenuto in partnership con la Digital Agency Connext Up e con Visit Irpinia, realtà affermata che si occupa di valorizzazione del turismo locale, così da garantire agli studenti un’esperienza formativa nel settore puntuale e informata.

Parallelamente, Formab continua ad erogare i corsi già attivi, tra i quali Social Media Manager, Coordinatore Amministrativo, Web Developer ed Event Manager.

Tutti i corsi sono stati progettati per fornire agli studenti le competenze richieste per eccellere in ruoli chiave all’interno dell’ambiente digitale e dell’organizzazione di eventi.

La missione di Formab è stimolare la crescita professionale e personale dei partecipanti, preparandoli efficacemente per le sfide del mondo contemporaneo.

I posti per i corsi sono limitati, pertanto, invitiamo tutti gli interessati a registrarsi il prima possibile per garantire la propria partecipazione.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi, è possibile visitare il nostro sito web all’indirizzo www.formab.eu