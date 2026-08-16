Quaglietta tornerà ad ospitare Zenzigusto: due giorni tra tradizione e tipicità locali

Torna ZenziGUSTO, la Sagra dello Zenzifero e delle Tipicità Locali, giunta quest’anno alla sua XXIII edizione. Per due serate, il borgo di Quaglietta sarà protagonista di un appuntamento dedicato al gusto, alla tradizione e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Protagonista indiscusso della manifestazione sarà lo zenzifero, ingrediente identitario della cucina quagliettana, celebrato attraverso alcune delle specialità più rappresentative della tradizione locale: il liquore, il formaggio e, soprattutto, i celebri Ravioli allo Zenzifero, già riconosciuti come Prodotto Agroalimentare Tradizionale (P.A.T.) della Regione Campania.

ZenziGUSTO è una manifestazione che affonda le proprie radici nella storia e nelle tradizioni della comunità. Dal 2019 è riconosciuta come Sagra di Qualità dall’UNPLI Nazionale, un importante riconoscimento che testimonia la storicità dell’iniziativa e l’attenzione riservata alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio gastronomico locale.

Particolare attenzione viene riservata anche alla qualità e alla sicurezza della filiera alimentare. Gli elevati standard della manifestazione sono garantiti da un attento controllo dell’intero percorso degli alimenti, sotto la supervisione del presidente della Pro Loco, dott. Rocco Avena, medico veterinario ed esperto della materia.

Che cos’è lo zenzifero?

Per chi ancora non lo conoscesse, lo zenzifero è il nome dialettale con cui a Quaglietta viene indicata una particolare varietà di menta, caratterizzata da un profilo aromatico originale, nel quale si riconoscono sentori di basilico, limone e menta.

Una pianta a lungo poco conosciuta al di fuori del territorio, ma da sempre coltivata dalle famiglie quagliettane e utilizzata in diverse preparazioni della cucina locale. È stata la Pro Loco a intraprendere un importante percorso di riscoperta e valorizzazione di questa pianta, che trova la sua espressione più celebre nel ripieno dei tradizionali ravioli allo zenzifero.

Dalla tradizione un progetto per il futuro

Quest’anno ZenziGUSTO porta con sé anche un obiettivo speciale. Le manifestazioni gastronomiche organizzate dalla Pro Loco vogliono infatti contribuire alla realizzazione di un murales dell’artista internazionale Jorit, un’opera pensata per diventare una nuova attrattiva e un significativo elemento di valorizzazione del paese.

Un progetto che guarda oltre la festa e che punta a trasformare la tradizione in una risorsa per il futuro.

Anche il pubblico può essere parte di questo percorso: partecipando a ZenziGUSTO, condividendo l’iniziativa e, per chi desidera impegnarsi in prima persona, unendosi alla manifestazione come volontario.

«Insieme possiamo trasformare una festa della tradizione in un progetto per il futuro.»

L’appuntamento è dunque per 18 e 19 agosto 2026 a Quaglietta, in provincia di Avellino, per due serate all’insegna del gusto, della convivialità e della riscoperta delle radici del territorio.

ZenziGUSTO vi aspetta. Non mancate!