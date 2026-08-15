Moschiano al buio, la diffida dei consiglieri comunali Mazzocca e Moschiano: “Ripristino entro 24h, rischio sicurezza”

La situazione di degrado legata all’illuminazione pubblica a Moschiano ha raggiunto il limite della tollerabilità. A denunciarlo con forza sono i consiglieri comunali Mazzocca Antonio e Carmine Moschiano, che hanno formalizzato una dura diffida nei confronti del Sindaco, del Responsabile dell’Area Tecnica e del Segretario Comunale.

Da oltre una settimana, una porzione significativa del territorio comunale — che comprende Via Guglielmo Marconi, Via Giovanni XXIII e l’intera zona nord del paese — è sprofondata in un totale blackout. Un disservizio che non è passato inosservato ai cittadini, che da giorni chiedono interventi risolutivi.

“Non è più accettabile l’inerzia mostrata dagli uffici competenti davanti a sollecitazioni verbali reiterate”, hanno dichiarato i consiglieri. “L’assenza di illuminazione in un’area così estesa espone i residenti e gli automobilisti a rischi concreti per la pubblica e privata incolumità, oltre a favorire il senso di insicurezza legato alla microcriminalità.”

Nella diffida inviata ieri, 14 agosto, Mazzocca Antonio e Carmine Moschiano hanno fissato un termine perentorio di 24 ore dal ricevimento della comunicazione per il ripristino immediato del servizio. Oltre alla risoluzione del guasto, i consiglieri esigono un riscontro scritto che spieghi le cause del prolungato disservizio e le ragioni del mancato intervento tempestivo.

La nota si conclude con un avvertimento chiaro: qualora il termine dovesse decorrere inutilmente, i consiglieri si riservano il diritto di segnalare l’accaduto agli organi competenti, ipotizzando responsabilità connesse alla mancata tutela della sicurezza pubblica e all’interruzione di un servizio essenziale.