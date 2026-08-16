100 anni per la signora Angiolina Silano: Candida in festa

Festa grande a Candida per i cento anni della signora Angiolina Silano. Con lei a spegnere le cento candeline familiari, amici e conoscenti. La signora Angiolina ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia e al lavoro. Mamma di sei figli, è nonna di una valanga di nipoti e pronipoti. Tutti sono molto legati a lei. Rimasta vedova a 65 anni, la signora Angiolina ha svolto più lavori. Per cinque anni è stata in Svizzera. È stata anche alle dipendenze di un ristorante di Ospedaletto d’Alpinolo e della Gasperini di Atripalda. Insomma, non si è mai risparmiata. È molto ben voluta in paese. L’intera comunità è in festa per lei. Ad Angiolina Silano gli auguri dell’amministrazione comunale con il sindaco e presidente della Provincia, Fausto Picone.

Auguri anche dalla Redazione di IrpiniaNews