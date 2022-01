Quadrelle, dramma sfiorato: albero abbattuto dal vento finisce su un’auto

Il maltempo, in particolar modo il vento, ha creato danni ingenti a Quadrelle (Avellino). Nei pressi della sede della scuola dell’infanzia, in via Auricchio, un albero è stato abbattuto dal vento finendo su un’auto in sosta. Anche un palo dell’Enel, che si trova nelle vicinanze, è stato danneggiato. I vigili del fuoco, intervenuti da Avellino, hanno messo in sicurezza la zona. Il sindaco, Simone Rozza, aveva chiuso le scuole per emergenza meteo. Ieri, sempre a causa del maltempo, erano state danneggiate le tettoie delle scuole elementari in via Aldo Moro.