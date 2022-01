Covid a Montefredane, buone notizie: le scuole riapriranno

Buone notizie da Montefredane dopo lo screening effettuato fra docenti e personale scolastico. Il sindaco, Ciro Aquino, dice: “Comunichiamo che riprenderanno le attività scolastiche in presenza! Da poco si è concluso lo screening gratuito eseguito sulla popolazione scolastica, promosso dall’Amministrazione Comunale di Montefredane. Sono emersi solo due casi di positività al Covid-19, uno tra il corpo docente e l’altro tra gli alunni, a cui desideriamo augurare una pronta guarigione. L’ occasione è utile per ringraziare, ancora una volta, i volontari ed il presidente della Misericordia per la professionalità, la precisione e l’immediata disponibilità che hanno messo in campo nel supportare questa iniziativa. Infine, un grazie di cuore anche alle famiglie degli scolari per l’adesione e la pazienza profusa nel sottoporre i propri figli ai tamponi. La salvaguardia della salute e il benessere collettivo impone a tutti noi atteggiamenti di grande responsabilità e buon senso, con l’auspicio di uscire al più presto da questo lungo tunnel della pandemia”.