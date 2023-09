Pulmino a fuoco all’uscita del casello autostradale, i sei passeggeri in salvo

Hanno avuto poco tempo per rendersi conto di cosa stesse succedendo e per mettersi in salvo le sei persone che erano a bordo di un pulmino appena uscito dall’autostrada, dopo di che il mezzo è stato completamente avviluppato dalle fiamme ed è andato distrutto.

È successo nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 8 settembre, nel territorio del comune di Mugnano del Cardinale, subito dopo l’uscita dal casello autostradale della A16 di Baiano.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Avellino intervenuti intorno alle ore 19:00 per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Ma nonostante la loro tempestività del pulmino è rimasto ben poco. Oramai abbiamo imparato, visto il grande numero di mezzi che va in autocombustione negli ultimi tempi soprattutto in autostrada e spesso nello stesso tratto, che bastano davvero pochi minuti al fuoco per bruciare ogni componente di un’auto come di un furgone o di un pulmino, lasciando solo una carcassa di lamiera.

Per fortuna anche in questo caso le persone a bordo si sono accorte nei tempi utili del fumo che usciva dal vano motore ed hanno fatto in tempo a mettersi in salvo. Per i malcapitati dunque, solo tanto spavento ma nessuna conseguenza di rilievo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Baiano per gestire l’emergenza.