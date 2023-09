Dopo l’entusiasmante successo dello spettacolo “Nostalgia ’90” che ha visto ieri sera Piazza Macello gremita di pubblico e di energia, l’Avellino Summer Festival è orgoglioso di annunciare i dettagli dei suoi eventi di chiusura per questo fine settimana.

Ieri, 8 settembre, Piazza Macello è stata teatro di un emozionante tuffo nel passato, con l’epico spettacolo “Nostalgia ’90”. Una serata che ha fatto rivivere gli indimenticabili anni ’90, coinvolgendo un pubblico di tutte le età e riempiendo la piazza fino a via Carducci.

Con la fine dell’estate che si avvicina, l’Avellino Summer Festival si prepara a salutare il suo affezionato pubblico con due imperdibili eventi nella splendida cornice di Piazza Giuseppe Mazzini a Rione Mazzini.

Questa sera, 9 settembre, lo spettacolo comico con Ciro Giustiniani e Pasquale Palma, direttamente dal popolare show televisivo Made in Sud. Un appuntamento da non perdere per chiunque voglia regalarsi una serata all’insegna del buon umore e delle risate.

Domani, 10 settembre, ci sarà il gran finale del festival con il concerto dei Cugini di Campagna. Una serata di musica e divertimento che promette di essere indimenticabile, proprio come i numerosi eventi che hanno caratterizzato questa edizione del festival.

Come sempre, entrambi gli spettacoli saranno a ingresso gratuito, per permettere a tutti di partecipare e vivere momenti di puro divertimento.