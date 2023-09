Digital divide: a Frigento apre l’Ufficio Postale “Polis”, il primo in Irpinia

Riaperto ed inaugurato il nuovo ufficio postale di Frigento. La ristrutturazione è avvenuta seguendo le innovazioni previste dal progetto “Polis” mirato a semplificare la vita dei cittadini nei piccoli centri, ed è il primo ad essere completato in Irpinia.

Presente per l’inaugurazione il Sindaco Carmine Ciullo e l’Amministrazione comunale che per l’occasione ha consegnato allo staff di Poste Italiane una stampa che raffigura l’antico municipio.

«Sono grato a Poste Italiane – afferma Ciullo – che in un momento difficile per le aree interne, che vivono il dramma dello spopolamento e la conseguente chiusura di servizi essenziali, crede ed investe sui piccoli comuni migliorando le proprie infrastrutture ed offrendo servizi più efficaci ai cittadini».

Il progetto di Poste Italiane punta a trasformare gli Uffici Postali nella casa dei servizi digitali, uno Sportello Unico per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione in 7mila comuni al di sotto dei 15mila abitanti.

Tra i servizi già disponibili quelli Inps per i pensionati che potranno richiedere allo sportello il cedolino della propria pensione, la Certificazione Unica e il modello “OBIS M”, che riassume tutti i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

Oltre ai certificati previdenziali e ai certificati giudiziari, nei prossimi mesi sarà possibile ottenere certificati anagrafici e di stato civile, la carta d’identità elettronica, il passaporto, il codice fiscale per i neonati e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione.

L’obiettivo del Progetto Polis è favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree interne. Le caratteristiche innovative dei nuovi Uffici Postali realizzati attraverso il Piano Complementare al PNRR, permettono di generare impatti sia sulla collettività (ad esempio tempo di attesa risparmiato) che sull’ambiente (emissioni di CO2 risparmiate).

Il Progetto Polis prevede due principali linee di intervento: “Sportello Unico” e “Spazi per l’Italia”: il primo per semplificare la vita dei cittadini nei centri più piccoli e meno raggiungibili e assicurare le medesime opportunità tra gli abitanti dei grandi e dei piccoli centri; il secondo per realizzare la più ampia rete nazionale di spazi per il co-working ed eventi di formazione destinati ai cittadini.