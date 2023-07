Pulizie straordinarie, centro storico “osservato speciale”. Le operazioni di sfalcio dell’erba disposte dal Comune di Avellino conferiscono ulteriore bellezza alla Collina della Terra. “Col suo fascino stratificatosi nei secoli, il cuore della città è testimone della nostra storia”, commentano dal Municipio.

Le periodiche operazioni di manutenzione del verde, disposte dall’assessore all’Ambiente, Giuseppe Negrone, sono state condotte minuziosamente e con impegno, nel pieno rispetto di uno dei luoghi simbolo della nostra comunità.

E fanno il paio con la pulizia straordinaria del Parco del Teatro Gesualdo, realizzata nelle scorse settimane, che ha restituito alla piena fruizione degli avellinesi un piccolo polmone verde del capoluogo. Non si ferma l’impegno dell’Amministrazione per la valorizzazione del centro storico e per la cura del quotidiano.