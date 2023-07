Colpi di pistola “a salve” e minacce ad un commerciante: daspo “Willy” per due giovani. Entrambi sono residenti in provincia. I fatti risalgono a mercoledì scorso, 19 luglio. I due avevano avuto una lite con una persona all’esterno di un locale commerciale. Per questo motivo, il titolare li ha redarguiti, cosa che era già accaduta in occasione di analoghi episodi. In questa circostanza, li ha invitati ad allontanarsi dal locale.

I due, però, non ci hanno pensato su molto tempo. Dopo 20 minuti, sono ritornati sul posto a bordo dell’auto. Uno dei due – destinatario della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con la prescrizione dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia, nonché destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale – ha esploso alcuni colpi “a salve” con una pistola che, subito dopo, ha mostrato al titolare dell’esercizio commerciale – che era corso all’esterno richiamato dal rumore – mincacciandolo. E si sono allontanati.

Gli agenti della sezione Volanti sul posto hanno subito individuato quattro cartucce a salve. Per la condotta manifestata, tenuta in orari notturni e da ritenersi altamente pericolosa per l’ordine e la tranquillità pubblica, al fine di evitare il reiterarsi di analoghe condotte specie nei luoghi di aggregazione di giovani, ai destinatari del provvedimento interdittivo è stato inibito, per la durata di due anni due, di accedere ai pubblici esercizi e/o locali di pubblico intrattenimento ubicati nel capoluogo irpino all’interno dell’area delimitata dalle strade via S. Esposito, via Colombo, via De Conciliis, C.so Vittorio Emanuele, via C. Barone, via Dante, via Sara, via F.lli Bisogno, P.zza Aldo Moro, via M.A. Nicoletti, nonché il divieto di stazionare nella adiacenze.