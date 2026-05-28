Accusato di associazione a delinquere e sfruttamento della prostituzione: prosciolto 48enne

La Corte D’Appello di Napoli ha emesso sentenza di proscioglimento nei confronti di V. P., 48 anni domiciliato in San Giorgio del Sannio, difeso dall’Avvocato Vittorio Fucci, imputato di associazione a delinquere, sfruttamento della prostituzione con l’aggravante di aver commesso il fatto in danno di più persone.

In particolare, secondo l’accusa, P.V. avrebbe organizzato e promosso un’associazione a delinquere coadiuvato da altri soggetti con ruoli ben delineati e ad ampio raggio di azione e quindi per essersi associato allo scopo di commettere una serie di delitti.

Nello specifico P.V. avrebbe avuto il ruolo di promotore dell’associazione con il compito di progettare, costituire dirigere le operazioni criminose e precisamente: di gestire il Locale tipo “night” e di organizzare l’arrivo e la permanenza in Ariano Irpino delle ragazze, di procacciare alle stesse i clienti, di stabilire e attribuire compiti specifici agli altri appartenenti alla associazione.

Secondo l’accusa V. P. in qualità di gestore aveva l’esercizio di una casa di prostituzione o comunque la controllava, la dirigeva e la amministrava; inoltre in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, in concorso con altre persone, favoriva e sfruttava la prostituzione di 12 ragazze identificate ed altre, di cui allo stato non sono note le generalità, facendo prestare loro l’attività di prostituzione all’interno del Locale night e procurando loro i clienti.

Sempre secondo l’accusa, sotto il diretto controllo di P. V., che organizzava e coordinava la gestione del locale, l’associazione procurava alle giovani donne i clienti all’interno del locale, che percepivano dai clienti la somma variabile da euro 10,00 ad euro 60,00 a seconda del tempo trascorso dalle ragazze con i clienti e del tipo di prestazioni sessuali svolte dalle stesse, nonché provvedeva al mantenimento delle ragazze in Ariano, fornendo loro vitto e alloggio, accompagnandole al night e dal night a casa dopo il lavoro.

Con l’aggravante di aver commesso il fatti in danno di più persone.

In primo grado P.V. era stato condannato dal Tribunale di Benevento alla pena di 2 anni e 2 mesi e al risarcimento dei danni.

Oggi la Corte D’Appello di Napoli ha emesso sentenza di proscioglimento nei confronti di P.V., difeso dall’Avvocato Vittorio Fucci.