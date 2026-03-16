Provinciali, Pd primo: exploit del centrodestra, anche i Cinque Stelle in consiglio

AVELLINO- Le elezioni per il rinnovo del Consiglio e l’elezione dei dodici consiglieri a Palazzo Caracciolo consegnano un dato per cui il Partito Democratico, che ha superato i 25mila voti ponderati si conferma il primo partito nelle urne e porterà, almeno dalle prime proiezioni tre eletti a sedere tra i banchi del “parlamentino” di Palazzo Caracciolo. Per una questione di resti non eguagliara’ lo stesso numero di seggi ottenuti nelle precedenti consultazioni. A seguire c’è Proposta Civica per l’Irpinia, il progetto civico che fa riferimento al consigliere regionale Vincenzo Alaia con i suoi 22mila voti ponderati, che ottiene tre seggi. La vera sorpresa è il centrodestra, che si attesta al terzo posto, poco dopo i due gruppi del PD e di Alaia. I consensi per Hyrpinia Libera, la lista civica del centrodestra sono di quasi ventimila.voti ponderati. Il centrodestra porta tre consiglieri provinciali, tutti di Forza Italia. Segue Avanti per l’Irpinia con 13mila.voti , due seggi per la lista che vede insieme Socialisti, Verdi e Movimento Cinque Stelle. C’e’ la riconferma per ii consigliere uscente Pino Graziano e l’ingresso in aula per la prima volta di una consigliera provinciale del Movimento Cinque Stelle, si tratta della consigliere comunale di Morra Carmela Gonnella. Per la Lista Davvero 7 mila voti ponderati e un seggio per la compagine che fa riferimento all’ ex sindaco di Avellino, che porterà in consiglio la candidata Favorito consigliera comunale di Pratola Serra.