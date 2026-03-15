Provinciali, nella fascia B il Partito Democratico avanti, segue Proposta Civica

AVELLINO- Completate le operazioni di scrutinio per la Fascia B, ovvero per i comuni da 3000 a 5000 abitanti. Nello specifico Aiello Del Sabato, Altavilla Irpina, Bagnoli, Baiano, Bisaccia, Calitri, Caposele, Frigento, Gesualdo, Lauro, Manocalzati, Montecalvo Irpino, Montefalcione, Nusco, Pratola Serra, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Sant’Angelo dei Lombardi, Sperone, Volturara Irpina. In testa il Partito Democratico che ottiene 93 voti, segue Proposta Civica per l’Irpinia. Al centrodestra, la lista Hyrpinia Libera 48 voti. Seguono Avanti per l’Irpinia e la lista Davvero.
LISTA DAVVERO. 10 (860 voti ponderati)
APUZZA LEANDRO
BUONANNO GABRIELE. 1. (86)
CAPRIGLIONE MATILDE. 1. (86)
COSCIA ANDREA
FAVORITO ROSSELLA. 8 voti(688)
MAIETTA FATIMA
SPAGNUOLO ANTONIO
HIRPINIA LIBERA 48 voti (4128ponderati)
ANDREOTTOLA CYNTHYA(detta Cinzia)
GATINO MARISA.
D’ONOFRIO AMERICO. 12 (1032 ) LANDI DOMENICO (detto Mimmo) 3 (258) MENNA DOMENICO (detto Mimmo) MUSTO GAETANO (deto Nino) 1 (86)
PASQUARIELLO PASQUALE PERROTTI ANTONETTA. 2 (172)
PICCOLO MAURO. 15 (1292) SARNO MARINO. 14 (1204) VIETRI MARIANGELA. VIVOLO MARIA
AVANTI PER L’IRPINIA. 38 (3268ponderati)
GRAZIANO GIUSEPPE. 19 (1634)
BOCCIA MICHELE
CIONE ALESSIO. 6 (516)
DEL REGNO LUIGI. 3. (258)
GONNELLA CARMELA. 8 (336)
MANZIONE NICOLA.
MORSA ROSSELLA. 4 (168)
MUSTO MARY. 2 (84)
NISCO MONIA. 1 (42)
PONTILLO ANTONELLA. 2 (84)
PORFIDO EMILIO
TORINO RAFFAELE. 1 (42)
PARTITO DEMOCRATICO. 93 (7912)
CERVINARO LAURA. 3 258
D’ANGELIS LUIGI. 27 2322
SPERA MARCANTONIO. 8 688
CAPUANO FRANCESCO. 5 430
D’ANDREA ROCCO 5 430
EVANGELISTA BARBARA. 4. 340
IOVINO UMBERTO. 15 1290
MAGISTRO MARIA.
PEPE FRANCESCO. 10 860
SANTORO GABRIELE. 9 774
VIETRI AGNESE. 6 516
ZACCARIA ANNALISA
PROPOSTA CIVICA 56 (4816)
ALBANESE GIUSEPPE
BALESTRIERI CARMELA
CAPUTO ANTONIO. 2. (172)
CHIRICHIELLO MATILDE
ROCCO CIPRIANO DANIELE
DELLASALA COSTANTINA. 3. (258)
DI CECILIA FRANCO. 7. (602)
DI GIOVANNI MICHELE
MONTANARO ENRICO. 20 (1720)
PICONE FAUSTO 19. (1634)
RENZULLI KATIA. 5. (430)
SAVELLI ALESSIA
*Tra parentesi i voti in ponderazione