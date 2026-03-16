Avellino, vittoria salvezza a Chiavari: Entella battuta 2 a 1

Seconda vittoria consecutiva per l’Avellino di mister Bavide Ballardini. Dopo la vittoria di sette giorni fa con il Padova la squadra biancoverde espugna Chiavari battendo l’Entella con i goal di Russo e Cancellotti. Proprio Russo si sta rivelando decisivo con goal di pregevolissima fattura. La squadra di casa solo nei minuti di recupero è riuscita ad accorciare le distanze con Tiritiello.
La gara inizia subito con un Avellino positivo che si fa preferire dal punto di vista del gioco ma rischia di trovarsi in svantaggio e solo il palo salva Daffara sul tiro di Di Mario. Scampato il pericolo la squadra biancoverde passa al 22′ con Russo che con un perfetto tiro al volo dal limite dell’area insacca la palla nell’angolino portando avanti i suoi. Ma passano solo tre minuti e Cancellotti di testa sigla il raddoppio che lascia nel silenzio lo stadio Sannazzari. Le squadre vanno al riposo con i lupi avanti 2 a 0.
Un secondo tempo in pieno controllo con la squadra di Ballardini capace di arginare i tentativi della squadra di casa ma non poteva mancare il brivido finale. Al terzo minuto di recupero Tiritiello accorcia le distanze con perfetto colpo di testo. Ma rimane solo un brivido e al triplice fischio l’Avellino può fare festa.
Una vittoria importantissima in chiave salvezza per i lupi che ora mercoledì ospiteranno il Sudtirol nel turno infrasettimanale.