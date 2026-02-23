Aiello del Sabato, maltrattamento ai genitori: resta ai domiciliari il 51enne

AIELLO DEL SABATO- Il Gip del Tribunale di Avellino Pasquale Cerrone ha rigettato la richiesta di revoca o attenuazione della misura cautelare nei confronti del cinquantunenne accusato di maltrattamenti ai danni degli anziani genitori, quelli che insieme alle minacce di morte sarebbero andati avanti a partire dal settembre 2025, come ricostruito dalle indagini dei Carabinieri della Stazione di Aiello del Sabato. Dopo l’interrogatorio di garanzia non sarebbe affievolito il quadro indiziario e soprattutto sarebbero evidentemente ancora necessarie le esigenze cautelari nei confronti del cinquantunenne. Molto probabile che la difesa dell’indagato, l’avvocato Carmine Pascarosa, proponga ricorso al Tribunale del Riesame.