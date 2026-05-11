Provinciali, Lega: “Serve confronto nel Centrodestra, no uomo solo al comando”

“In assenza di un confronto serio nel centrodestra e senza la volontà di riprendere quel percorso unitario costruito insieme in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale, continueremo a confrontarci con la compagine che fa riferimento al candidato sindaco della città di Avellino”.

È quanto dichiarano gli amministratori tesserati della Lega della provincia di Avellino alla vigilia della presentazione delle liste per la Presidenza della Provincia.

“Ci sentiamo liberi da vincoli e forti delle nostre idee — affermano — animate esclusivamente dal bene della provincia di Avellino, che merita un presidente vicino alle 118 comunità irpine e interlocutore autentico degli amministratori locali. Basta con la logica dell’uomo solo al comando”.

Gli esponenti della Lega puntano il dito contro le dinamiche interne al centrodestra: “Assistiamo al valzer dell’ipocrisia di una coalizione che arriva persino ad ipotizzare un sostegno al presidente uscente Rizieri Buonopane, espressione del Partito Democratico e del cosiddetto campo largo”.

Da qui la richiesta di aprire immediatamente una discussione politica all’interno dell’area moderata e di centrodestra: “La Provincia rappresenta un’istituzione strategica per i territori e per la rappresentanza delle municipalità irpine. Per questo motivo chiediamo un confronto vero, serio e rispettoso delle comunità locali”.