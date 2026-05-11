Violenza sugli animali, carcassa di un cane chiusa in una busta con una fascetta sul muso

MONTEMILETTO- La carcassa di un cane meticcio chiusa all’ interno di un sacchetto di plastica rinvenuta in localita’ Fontana Francia. Molto probabile che si tratti di un episodio di violenza sugli animali, quella denunciata dal sindaco di Montemiletto Massimiliano Minichiello. L’animale, infatti, aveva una fascetta che gli copriva il muso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Montemiletto e il personale del Servizio Veterinario dell’ASL, che ha preso in carica la carcassa dell’animale per procedere verosilmente ad un accertamento medico legale per stabilire le cause della morte del cane. Le indagini sono condotte dai Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano.