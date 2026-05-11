“Avellino può rinascere puntando su legalità, ambiente e giovani”: Mingarelli rilancia l’impegno col M5s

“Per motivi personali e professionali, quella di quest’anno è stata una candidatura decisa all’ultimo momento ma non per questo meno sentita, del resto non mi sono avvicinato alla politica per interesse personale ma per pura passione e senso civico verso la mia città che, sono convinto, meriti molto più di quanto visto negli ultimi anni”. Lo dichiara Massimo Mingarelli, già assessore all’ambiente col Movimento 5 Stelle e candidato nella lista pentastellata alle amministrative di Avellino.

“Da avvocato – continua Mingarelli – affronto i problemi reali delle persone, difendendo diritti e legalità e la stessa concretezza mi ha animato quando ho avuto l’onore di ricoprire il ruolo di assessore all’Ambiente con la Giunta Ciampi: un’esperienza intensa, vissuta in strada tra i cittadini, affrontando emergenze e difficoltà senza mai sottrarmi ed è così che ho capito quanto Avellino abbia bisogno di amministratori presenti, preparati e capaci di assumersi responsabilità. Credo molto nel nuovo corso del M5S irpino e nella forza del campo largo, esperienza già vincente in Regione. In questo percorso è fondamentale la spinta dell’on. Gubitosa che anche in questa campagna fornisce la giusta energia e credibilità ad un progetto serio per la città. Avellino è una città ferita, ma ancora con enormi potenzialità. Può rinascere puntando su ambiente, legalità, giovani e competenza amministrativa” conclude Mingarelli.