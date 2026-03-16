Provinciali, Iovino sarà il più giovane consigliere a Palazzo Caracciolo

AVELLINO- Trentuno anni, consigliere comunale di minoranza a Lauro (dopo lo strappo con la maggioranza) e il piu’ giovane consigliere comunale eletto in questa tornata per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Si tratta di Umberto Iovino eletto nelle fila del Partito Democratico sfondando quota quattromila voti ponderati. Il consigliere Iovino, fedelissimo deluchiano ma vero outsider nella lista di Via Tagliamento arriva un risultato alla prima candidatura. A festeggiare la sua elezione anche i consiglieri comunali di minoranza di Lauro ed esponenti del Partito, quello in cui proprio l’area che fa riferimento al suo gruppo politico aveva espresso una candidatura alternativa al blocco unitario guidato dal consigliere regionale Maurizio Petracca. Nel pomeriggio di oggi però ci sara’, anche con l’accordo unitario raggiunto con il lavoro di dialogo avviato dalla segreteria regionale l’elezione del neo segretario provinciale Marco Santo Alaia. Iovino siederà nel consiglio provinciale dove è stato riconfermato anche Pino Graziano, tra i due anche un breve scambio all’uscita da Palazzo Caracciolo dopo l’esito elettorale. Così a Lauro si ripeterà quanto avvenuto a Grottaminarda con la presenza di maggioranza e minoranza nello stesso consiglio.