Provinciali, il centrodestra riparte da tre consiglieri a Palazzo Caracciolo

AVELLINO- Il centrodestra ricomincia da tre a Palazzo Caracciolo. Terzo posto, ventimila voti ponderati e tre consiglieri provinciali eletti nel “Parlamentino” provinciale. Tutti in quota Forza Italia, che si conferma il primo partito della coalizione. A Palazzo Caracciolo a seguire le operazioni di voto c’e’ stato il coordinatore provinciale degli “azzurri” Angelo Antonio D’ Agostino, insieme ai candidati della squadra nella civica Hyrpinia Libera. A festeggiare l’elezione dei tre rappresentanti in Provincia e’ arrivato il consigliere regionale Livio Petitto, anche lui per tutta la giornata ha continuato a presidiare il seggio e incontrare amministratori e l’ex sindaco di Avellino Laura Nargi, che si e’ complimentata con il consigliere comunale di Grottaminarda Mauro Piccolo, il sindaco di Volturara Irpina Marino Sarno e il vicesindaco di Atripalda Domenico Landi. Una vera sorpresa il risultato dei partiti del centrodestra, non per gli esponenti della coalizione, visto che già prevedevano l’elezione di almeno tre consiglieri. Risultato confermato dalle urne.