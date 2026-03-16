Eletta la consigliera Gonnella, la prima volta dei Cinque Stelle a Palazzo Caracciolo

AVELLINO- Carmela Gonnella, trentotto anni, da due consigliera comunale di Morra De Sanctis sarà la prima consigliera provinciale del Movimento Cinque Stelle a Palazzo Caracciolo. Questa sera, insieme al sindaco del comune altirpino Fiorella Caputo e alla consigliere comunale di Montoro Anna Ansalone e alla rappresentante del Movimento Cinque Stelle Maura Sarno ed altre rappresentanti di una pattuglia rosa che ha sostenuto la sua elezione, la neo consigliere Gonnella ha raggiunto Palazzo Caracciolo per festeggiare insieme agli altri eletti, a partire dal vicesindaco di Lauro Pino Graziano, capolista di “Avanti per l’Irpinia” il risultato raggiunto. “Sono contentissima per quella che è stata una ottima affermazione e il frutto di un lavoro di squadra. Un bel risultato come donna e prima candidata del Movimento Cinque Stelle”. Entusiaste del risultato anche Maura Sarno e Anna Ansalone, che hanno ricordato come quando le donne scendono in campo ci sono sempre risultati positivi.