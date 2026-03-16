Amos Partenio a San Martino Valle Caudina, nuova tappa per la prevenzione in rosa

La prevenzione in rosa di Amos Partenio non si ferma mai. Nel pomeriggio di ieri, domenica 15 marzo, ha fatto tappa a San Martino Valle Caudina. Presso il Villino del Balzo sono stati allestiti gli ambulatori per le visite senologiche gratuite effettuate dal senologo Carlo Iannace e le ecografie mammarie dall’ecografista Michele Capozzi. Grazie alla disponibilità di altri specialisti, il radiologo Pasquale La Selva, l’angiologo Francesco P. Damiano e il dermatologo Francesco Cillo, è stato possibile eseguire anche ecografie alla tiroide, ecocolor doppler Tsa e visite dermatologiche.

Anche in questa tappa della prevenzione in rosa l’affluenza è stata importante. Tante le persone che si sono sottoposte ai controlli gratuiti, confermando l’efficacia dell’azione di sensibilizzazione portata avanti sul territorio irpino.

I ringraziamenti dell’Amos Partenio vanno, come sempre, ai medici per il loro prezioso operato sul territorio, all’amministrazione comunale di San Martino Valle Caudina e al sindaco Pasquale Pisano per l’ospitalità. Ringraziano, per la collaborazione, anche le volontarie, l’associazione Il Castello Odv e Gruppo Marta.