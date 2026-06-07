Provinciali, Grasso (Pd): chi ha consegnato l’Irpinia alle destre deve risponderne a Roma

AVELLINO- Nel Partito Democratico c’è un clima da resa dei conti e ci sono le prime reazioni alla sconfitta del candidato ufficiale dem alla Provincia, Rizieri Rino Buonopane. Il primo a prendere posizione, sollecitando un intervento da Roma, e’ il consigliere comunale Carmine Grasso, candidato del Campo Largo alle comunali di Ariano Irpino. “La Lega e Forza Italia esultano per aver conquistato la Provincia- scrive Grasso- e per aver battuto il Campo Largo’. La domanda è: con i voti di chi? Noi l’avevamo previsto. Chi oggi ha consegnato l’Irpinia alle destre dovrà risponderne a Roma. Ora basta silenzi”.