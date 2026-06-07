Giunta Pizza verso la squadra definitiva, ma è caos dentro Avellino Città Pubblica

All’indomani della vittoria di Fausto Picone alle elezioni provinciali – rivendicata a gran voce dal centrodestra, ma con il supporto decisivo della compagine del campo largo “Casa Riformista” – è il momento di accelerare sulla definizione della prossima giunta al Comune di Avellino.

Il sindaco terrà per sè la delega al Bilancio, quella al Personale, Fondi Europei e Partecipate, forte del consenso personale ricevuto superiore a quello della coalizione. Anna D’Aliasi dovrebbe essere confermata vicesindaca in quota M5S, con delega all’Ambiente. Il PD ha, poi, le idee chiare su come posizionare i suoi: Enza Ambrosone ai Lavori Pubblici, Marietta Giordano all’Urbanistica, Elvira Matarazzo (in quota Schlein) al Contenzioso, Luca Cipriano alla Cultura. Presidente del Consiglio Comunale e Politiche Sociali le contenderebbero Ettore Iacovacci e Nicola Giordano, mentre a Sergio Trezza (Casa Riformista) andrebbero gli Alloggi popolari e a Geppino Giacobbe (Stiamo con Nello Pizza) lo Sport.

Resta, invece, non sciolto il nodo su chi entrerebbe in giunta per Avellino Città Pubblica. Il sindaco ha chiesto un nome unitario ai rappresentanti delle diverse anime del gruppo (APP, AVS, Controvento, PER e SiPuò), preferendo una scelta tra i candidati eletti, per lo stesso criterio adottato da tutte le altre liste.

Non ci sta Sinistra Italiana, che preme invece sulla figura esterna di Giancarlo Giordano, presidente regionale del partito e già assessore alle Politiche sociali con Galasso. Al sindaco sarebbe arrivata una telefonata dal Segretario nazionale Nicola Fratoianni, anche se – all’interno della stessa Alleanza Verdi Sinistra – c’è maretta sull’imposizione di Giordano, con i Verdi che preferirebbero orientare gli equilibri interni in termini di consenso elettorale.

In base a questo, la decisione spetterebbe ad Avellino Prende Parte, che – con 13 candidature e quasi 1500 voti sui 239 di AVS, ha ottenuto il 47% dei consensi totali all’interno della lista. Per i riferimenti di APP, l’ingresso in giunta dovrebbe andare, indifferentemente, a uno tra i tre Consiglieri eletti, Antonio Bellizzi (Controvento), Francesco Iandolo (APP) e Amalio Santoro (SiPuò). Una scelta che consentirebbe di entrare in assise a Giuseppe Aurigemma, in rappresentanza del quartiere Ferrovia rimasto escluso dalla maggioranza consiliare.