Provinciali, Cesaro (Casa Riformista): “Complimenti a Picone, per noi doppia soddisfazione”

“Rivolgo a Fausto Picone le mie più sincere congratulazioni per l’elezione a Presidente della Provincia di Avellino e gli auguri di buon lavoro per il mandato che lo attende”. Lo afferma il segretario regionale campano di Casa Riformista, Armando Cesaro.

“Questa vittoria – aggiunge Cesaro – conferma un dato politico semplice: quando si scelgono persone credibili, competenti e radicate nel territorio, i risultati arrivano. Sempre. Per noi, inoltre, è una doppia soddisfazione. Prima di tutto perché vince Fausto Picone. E poi perché il nostro progetto, sostenuto da un programma concreto, costruito sui bisogni reali delle comunità locali, ha saputo realizzare una non scontata convergenza di esperienze politiche diverse del mondo riformista, civico e liberal-moderato. Un segnale politico chiaro”.

“Un plauso particolare – prosegue il segretario regionale di Casa Riformista – va a Enzo Alaia, capogruppo di Casa Riformista in Consiglio regionale della Campania, che ha guidato questo percorso con determinazione e spirito di squadra. Il suo lavoro dimostra che la presenza costante sul territorio e il rapporto diretto con i cittadini fanno sempre la differenza”.

“Quello di Avellino è un risultato che rafforza un progetto fondato sui contenuti, sul dialogo e sul buon governo. Una strada che continueremo a percorrere con convinzione”, conclude Cesaro.